3 hábitos que ajudam a combater a gordura localizada

Especialista explica os fatores que contribuem com o acúmulo em diferentes regiões do corpo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acúmulo de gordura em homens e mulheres

A região do acúmulo de gordura em homens e mulheres é diferente. “Elas acumulam mais gordura entre as pernas e na região de glúteos e quadril, enquanto eles tendem a ter mais na região abdominal e flancos”, diz a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia. Segundo a médica, o que justifica esse acúmulo é a diferença do estilo de vida que cada um vive, os hormônios e a genética.

Desequilíbrio hormonal em homens pode favorecer a gordura localizada

O desequilíbrio hormonal pode bagunçar um pouco as áreas de acúmulo de gordura. “Homens com menos testosterona apresentam mais gordura no peito, na região de tórax e na região de braço. Esse tipo de biotipo é de homens que produzem menos testosterona por conta da gordura. À medida que ele vai perdendo peso, essa testosterona vai se regularizando e vai diminuindo a gordura localizada na mama”, explica a Dra. Deborah Beranger.

Hormônios desregulados em mulheres influenciam na gordura localizada

Os hormônios desregulados nas mulheres também podem influenciar no acúmulo de gordura. “As mulheres que têm um estrogênio alto tendem a ter mais gordura no quadril. Por isso que, na menopausa, quando a mulher diminui a produção de estrogênio, ela deixa de ter o acúmulo no quadril e passa a ter o acúmulo no corpo parecido com o do homem, que tende a acumular mais no abdômen por falta de estrogênio”, afirma a médica.

Confira alguns hábitos e alimentos que ajudam a combater a gordura localizada :