Bienal do Livro Rio 2025 mostra que o impresso e o digital podem caminhar juntos

A Bienal do Livro Rio 2025 acontece até o dia 22 de junho, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de experiências imersivas, o evento traz as maiores editoras do país, apresentando seus lançamentos e trazendo mais de 300 autores nacionais e internacionais. Em conjunto, esta edição acontece no ano em que a cidade carioca é consagrada como “Capital Mundial do Livro” pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

O quarto maior evento do Rio de Janeiro — atrás somente do Réveillon, do Carnaval e do Rock in Rio — mobiliza diferentes gerações em torno da leitura, reunindo famílias, estudantes, autores e apaixonados por livros em um mesmo espaço de descoberta e troca cultural.