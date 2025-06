5 erros para evitar na primeira entrevista de emprego

“Demonstrar confiança, conhecer a empresa e estar pronto para responder às perguntas de forma clara são atitudes fundamentais para ter sucesso em uma entrevista. O nervosismo é natural, mas com preparo é possível evitá-lo e se sair bem”, afirma.

Conseguir o primeiro emprego é um marco importante na carreira de qualquer profissional. No entanto, muitos candidatos, por falta de experiência ou nervosismo, acabam cometendo erros que podem comprometer a chance de conquistar a tão sonhada vaga. Segundo Camilo Carvalho, diretor nacional da Prepara Cursos, rede de ensino profissionalizante com presença nacional, estar bem-preparado para a entrevista é tão importante quanto ter um bom currículo.

Muitos jovens profissionais se sentem inseguros na hora de falar sobre suas próprias qualidades e conquistas. É importante treinar para falar com naturalidade sobre suas experiências acadêmicas, habilidades desenvolvidas em cursos e até em atividades extracurriculares. Mantenha contato visual, adote uma postura ereta, fale de maneira calma e com volume adequado e seja objetivo nas respostas.

Um dos erros mais graves é não saber nada sobre a empresa em que deseja trabalhar . Pesquisar previamente sobre a história, missão e valores da organização ajuda o candidato a demonstrar interesse e comprometimento. Além disso, é importante analisar as responsabilidades e requisitos da vaga para preparar respostas para perguntas mais frequentes, como habilidades e experiências anteriores.

3. Falar mal de experiências passadas e se atrasar para a entrevista

Mesmo que sua experiência passada tenha sido negativa, destaque os aprendizados obtidos e quais são seus objetivos com a admissão na empresa nova. Reconheça suas habilidades, mas sempre ressalte os esforços a evoluir. Além disso, chegar atrasado à entrevista passa uma imagem de desorganização. Então, planeje-se para chegar no horário e demonstrar respeito pelo tempo do entrevistador.

4. Vestimenta inadequada

A aparência é a primeira impressão que fica. Seguindo este ditado, mesmo que a empresa tenha um ambiente informal, é importante se vestir de maneira adequada. Roupas limpas e alinhadas passam uma imagem de profissionalismo. Em caso de dúvidas, aposte em uma vestimenta mais formal e discreta. A mesma recomendação é válida para outros fatores, como o cabelo que deve estar penteado e arrumado, além da maquiagem, que deve ser leve.

5. Falta de perguntas ao entrevistador

A entrevista não é apenas o momento para o recrutador avaliar o candidato, mas também para o candidato conhecer a empresa. Prepare perguntas sobre a cultura da empresa, o ambiente de trabalho e as expectativas do cargo. Isso mostra interesse e iniciativa.