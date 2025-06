5 benefícios do chá de gengibre para a saúde e como preparar

No entanto, não são apenas suas características gustativas que se destacam. Na medicina natural, o chá de gengibre é amplamente reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antieméticas, que contribuem para o tratamento e prevenção de diversas condições de saúde.

O gengibre, conhecido cientificamente como Zingiber officinale Roscoe, é uma raiz comestível originária da Ásia Tropical. Amplamente utilizado em diversas partes do mundo, ele tem um sabor picante e levemente adocicado, que proporciona um toque especial aos chás nos dias frios.

O chá de gengibre contém vitaminas e minerais que contribuem para o equilíbrio do sistema imunológico e ajudam na proteção contra os danos causados pelos radicais livres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center), 100 g da raiz fresca contém cerca de 5 mg de vitamina C, nutriente que auxilia na defesa das células do sistema imunológico e na resposta do organismo a infecções, como gripes e resfriados.

O gengibre é conhecido por suas propriedades antieméticas, ou seja, sua capacidade de aliviar náuseas e vômitos . Essa ação está relacionada a compostos bioativos presentes na raiz, como o gingerol e o shogaol, que atuam diretamente no sistema digestivo e no sistema nervoso central.

Por isso, a seguir, confira 5 motivos para incluir o chá de gengibre no dia a dia e saiba como preparar essa bebida de forma prática e saborosa!

3. Reduz cólicas menstruais

Para quem sofre com cólicas menstruais, o chá de gengibre é uma opção natural bastante eficaz, pois seus compostos fenólicos e as antocianinas — como gingerol e shogaol — ajudam a aliviar as dores causadas pelas contrações uterinas. A raiz também melhora a circulação sanguínea e diminui espasmos musculares, proporcionando efeito calmante durante o período menstrual.

O chá de gengibre tem compostos que ajudam a aliviar sintomas como gases e indigestão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Melhora a digestão

O gengibre ajuda a combater a indigestão ao estimular a produção de enzimas digestivas e facilitar o esvaziamento do estômago. Seus compostos ativos, como o gingerol, atuam diretamente no trato gastrointestinal, promovendo o relaxamento dos músculos do estômago e dos intestinos, o que contribui para uma digestão mais eficiente e menos desconfortável.