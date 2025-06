11 mitos e verdades sobre o vinho tinto

Além disso, o vinho tinto proporciona benefícios à saúde, graças ao resveratrol. “É um potente antioxidante presente na casca da uva e potencializado pela fermentação do vinho tinto”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e docente da pós-graduação CNNUTRO.

Segundo o médico, o resveratrol e outros polifenóis da bebida contribuem “para a dilatação arterial, melhorando a circulação, com efeito antiplaquetário e neuroprotetor, além de fortalecer o sistema imunológico e melhorar a sensibilidade à insulina. Mas, como toda bebida alcoólica, o vinho deve ser consumido com moderação”, afirma.

Mito. O consumo deve ser evitado durante a gestação, em casos de interação com certos medicamentos (como anticoagulantes, ansiolíticos, antidepressivos e anti-hipertensivos), e por pessoas com histórico de alcoolismo, doenças hepáticas, problemas cardíacos ou doenças gástricas (como gastrite ou úlcera).

8. Peixe só combina com vinho branco

Mito. Uma boa harmonização depende da intensidade dos sabores do prato, dos acompanhamentos e do estilo do vinho: leve, encorpado, frutado ou cítrico. O segredo está no equilíbrio. Vale, por exemplo, experimentar um bom bacalhau com uma taça de tinto leve.

9. Sempre o melhor vinho é o envelhecido

Mito. Hoje, grande parte dos rótulos é produzida para ser consumida jovem, entre 2 a 5 anos, pois é nesse período que se destacam o frescor e os aromas. Estima-se que apenas 10% dos vinhos possuem estrutura, acidez e taninos adequados para envelhecer bem e até melhorar com o tempo. Muitos podem até perder qualidade se armazenados por tempo excessivo.

10. O vinho precisa ser guardado em local especial

Verdade. Não necessariamente uma adega. O ideal é um local fechado, com pouca variação de temperatura, umidade e luz, já que o vinho é uma bebida muito sensível. O armazenamento influencia diretamente a sua conservação. Uma dica: manter a garrafa deitada, caso tenha rolha natural, para que esta permaneça úmida e vedada.