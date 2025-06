Horóscopo semanal: previsão dos signos de 16 a 22 de junho de 2025

A semana favorecerá a harmonia e o afeto (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol começará a semana no signo de Gêmeos, em conjunção com Júpiter e em quadratura com Saturno. No dia 21 de junho, o Astro-Rei entrará em Câncer. Isso indica que a sensibilidade e o pessimismo tenderão a estar em alta. Por sua vez, Mercúrio em Câncer fará um bom aspecto com Vênus, favorecendo a harmonia e o afeto. Esse movimento também trará oportunidades para equilibrar as finanças e os desejos, além de incentivar a valorização das conquistas já alcançadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Marte em Virgem fará quadratura com Urano, o que sugere a necessidade de se adaptar aos possíveis imprevistos e lidar com as tensões. Por outro lado, haverá a chance de se libertar de medos e tabus. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Os arianos estarão mais envolvidos com os assuntos do lar (Imagem: Nidhg | Shutterstock) Você se envolverá com os assuntos do lar, e este tenderá a ser um momento de muito movimento e alegria em casa. Contudo, poderá se deparar com situações que despertarão inseguranças e cobranças, o que poderá reduzir sua energia.

Também haverá a possibilidade de imprevistos no trabalho, exigindo mais flexibilidade. Ainda nesta fase, você terá disposição para cuidar do corpo e experimentar hábitos saudáveis. Em resumo, embora possa haver desafios neste período, encontrará formas de agir e se reinventar. Touro O momento será propício para os taurinos investirem nas práticas que elevam a autoestima (Imagem: Nidhg | Shutterstock) O desejo por lazer, comunicação, aprendizado e conexão com outras pessoas estará em alta. Além disso, haverá a chance de aprimorar a própria imagem e o autoconhecimento, assim como se apaixonar. Com todas essas energias no ar e com a criatividade em alta, conseguirá se expressar de forma autêntica.

De modo geral, o momento será propício para investir nas práticas que elevam a autoestima. Todavia, possivelmente ocorrerão desafios inesperados nos relacionamentos, o que exigirá flexibilidade. Gêmeos Os geminianos dedicarão mais atenção ao setor financeiro e aos valores pessoais (Imagem: Nidhg | Shutterstock) Nesta semana, você dedicará mais atenção ao setor financeiro e aos valores pessoais. A tendência será de harmonia e boa comunicação nessas áreas. Com isso, surgirão oportunidades para organizar e ampliar a renda, bem como valorizar seus talentos.

Ainda nesta fase, no entanto, o lado psíquico pedirá cuidado. Por isso, será importante se recolher, refletir e encerrar ciclos emocionais. No lar, o clima poderá ficar mais agitado, com possibilidade de conflitos. Assim, procure encontrar equilíbrio entre a independência e o respeito aos limites dos outros. Câncer Os cancerianos terão bastante energia e otimismo para buscar independência (Imagem: Nidhg | Shutterstock) Você terá bastante energia e otimismo para buscar a sua independência e construir sua própria identidade. Além disso, estará mais disposto(a) a expressar os sentimentos de forma harmoniosa. Ainda nesta semana, as amizades e os ideais sociais ganharão destaque, indicando uma maior conexão com grupos e causas coletivas. Por outro lado, os estudos, as viagens e a comunicação poderão enfrentar alguns desafios. Logo, será importante manter a paciência, a flexibilidade e a cautela nesses setores.