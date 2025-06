6 receitas deliciosas de canjica doce para festa junina

Aprenda a preparar variações desse tradicional doce brasileiro para incluir no cardápio do arraial

Canjica com leite de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de canjica amarela

395 g de leite condensado

200 g de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pau e em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com a água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o leite condensado, a canela em pau, o leite de coco, o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio — com a panela destampada — até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida polvilhado com canela em pó.

Canjica de doce de leite

Ingredientes

250 g de canjica branca

395 g de doce de leite

400 ml de leite desnatado

50 g de coco ralado

Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente o doce de leite, o leite desnatado, o coco ralado, os cravos-da-índia e a canela em pau. Leve ao fogo médio — com a panela destampada —até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida.

Canjica de castanha-do-pará

Ingredientes

500 g de canjica branca

1 l de leite de coco

395 g de leite condensado

1 l de leite

300 g de castanha-do-pará picada

picada Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o leite de coco, o leite condensado, o leite e a castanha-do-pará. Leve ao fogo médio — com a panela destampada — até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida.