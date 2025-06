5 simpatias para afastar a inveja do relacionamento

Por vezes, parece que, de repente, tudo no relacionamento parece sair dos trilhos. Discussões por motivos bobos, uma distância que surge do nada ou até aquele clima estranho difícil de explicar. A explicação para isso pode estar na inveja. “Muitas vezes, não é só uma fase ou desgaste. Pode ser inveja vinda de fora, de alguém que não quer ver a felicidade do casal”, alerta a consultora esotérica Katrina Devilla, do site de esoterismo iQuilibrio.

Escolha um local em sua casa onde possa escrever no chão com giz. Em um momento do dia em que esteja sozinha(o), desenhe um círculo com giz e coloque dentro dele as três pétalas de girassol e de rosa, a folha de comigo-ninguém-pode e as pedras de sal grosso.

A boa notícia é que é possível proteger a relação com simpatias simples, feitas em casa, que afastam essas energias ruins. “Existem simpatias específicas para afastar a inveja do relacionamento e restaurar a paz. O ideal é fazê-las em dias estratégicos, como durante a Lua Minguante, que ajuda a cortar o mal pela raiz”, orienta Katrina Devilla.

Enquanto coloca os elementos, diga a seguinte frase: “Inveja, saia do meu caminho e da vida do meu amado”. Quando terminar, junte tudo que foi usado no ritual no pano branco e descarte no lixo. Nesse momento, pense que está se livrando de todas as energias negativas que estão atrapalhando seu relacionamento. Ao final, lave muito bem suas mãos.

2. Simpatia para afastar a inveja com arruda e pimenta

Se você não conseguir fazer a simpatia anterior, essa é mais prática e oferece proteção para o casal que quer afastar a inveja do relacionamento. O mais importante é ter fé naquilo que está fazendo e acreditar que a proteção virá.

Material

3 folhas de arruda

3 pimentas vermelhas

1 lasca de eucalipto

1 vela branca

Modo de fazer

Em um espaço com terra, pode ser quintal ou um vaso de planta, faça uma pequena cova. Depois que ela estiver pronta, enterre as pimentas vermelhas, as folhas de arruda e a lasca de eucalipto. Enquanto enterra cada um dos itens, imagine que com eles você também está enterrando a inveja que pode estar ameaçando seu relacionamento.