5 receitas surpreendentes com chuchu para o almoço

Aprenda a preparar pratos criativos e saborosos com esse vegetal para transformar as suas refeições

Lave bem os chuchus, corte-os ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com cuidado, formando cavidades para rechear. Após, disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem macios, mas ainda firmes. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o milho-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Com a ajuda de uma colher, recheie cada metade de chuchu com a mistura de carne moída e milho-verde. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Retire do forno, finalize com coentro e sirva em seguida.

Chuchu refogado com camarão

Ingredientes

2 chuchus descascados e cortados em cubos

200 g de camarão limpo

limpo 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o camarão e refogue por 5 minutos. Junte o chuchu e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até ficar macio, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca de chuchu

Ingredientes

2 chuchus cortados em cubos grandes

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

sem sementes e cortado em tiras 1 cebola descascada e cortada em rodelas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Coentro picado e sal a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chuchu e tempere com sal e suco de limão. Em uma panela, faça camadas com a cebola, o pimentão, o tomate e o chuchu. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Leve ao fogo médio, com a panela tampada, e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.