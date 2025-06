7 receitas de fondue para fazer em casa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fondue de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

100 ml de creme de leite

Pedaços de morango, abacaxi, banana e uva a gosto

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate. Adicione o creme de leite e misture. Após, despeje o doce em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate. Sirva em seguida.

Fondue de doce de leite

Ingredientes

160 g de doce de leite

1 xícara de chá de creme de leite

Pedaços de morango a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o doce de leite e leve ao baixo para derreter, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Transfira para uma panela de fondue e sirva acompanhado com os morangos.

Fondue savoyarde (Imagem: Jerome.Romme | Shutterstock)

Fondue savoyarde

Ingredientes

200 g de queijo gruyère ralado

200 g de queijo emmental ralado

200 g de queijo comté ralado

1 dente de alho descascado

300 ml de vinho branco seco

1 baguete cortada em cubos

Pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Esfregue o alho no fundo e nas laterais da panela de fondue. Adicione o vinho branco seco e leve ao fogo baixo até começar a ferver. Aos poucos, acrescente os queijos, mexendo constantemente com uma colher de pau em movimentos circulares. Quando derreter, tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada. Sirva com os cubos de baguete.