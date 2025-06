6 mitos e verdades sobre dieta cetogênica e jejum intermitente

Ambas as estratégias podem trazer benefícios, mas devem ser acompanhadas por orientação profissional

Já o jejum intermitente é uma prática que alterna períodos de alimentação com períodos de abstinência total ou parcial de alimentos, e pode ser feito em diferentes formatos, como o jejum de 16 horas com uma janela de alimentação de 8 horas.

Abaixo, a nutróloga Dra. Isolda Prado, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), docente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e palestrante do Simpósio Internacional de Obesidade – SIOS RJ 2025, esclarece os principais mitos e verdades sobre a dieta cetogênica e o jejum intermitente. Confira!

1. A dieta cetogênica ajuda a emagrecer rápido

Verdade. Essa dieta reduz drasticamente o consumo de carboidratos e aumenta a ingestão de gorduras boas. Isso coloca o corpo em cetose, um estado em que ele queima gordura como principal fonte de energia. “A cetogênica realmente ajuda na perda de peso, principalmente nas primeiras semanas. Isso porque o corpo usa a gordura como combustível e elimina o excesso de água retido”, explica a médica.

2. Comer gordura à vontade é liberado

Mito. Só porque a dieta é rica em gordura, não quer dizer que tudo está liberado. “As pessoas acham que podem exagerar nos queijos, por exemplo, mas a qualidade da gordura importa. O ideal é focar em fontes boas, como abacate, azeite de oliva e castanhas”, alerta a Dra. Isolda Prado.

3. Jejum intermitente pode ajudar no controle do apetite

Verdade. O jejum intermitente é um padrão alimentar que alterna períodos de alimentação com períodos sem comer — por exemplo, comer das 12h às 20h e jejuar nas outras 16 horas. “Essa prática pode ajudar pessoas que têm dificuldade em controlar a fome emocional, além de melhorar a sensibilidade à insulina”, esclarece a profissional.