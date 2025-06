7 receitas de ensopados para se aquecer no inverno

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e frite por 5 minutos. Acrescente o caldo de frango e os temperos, exceto o coentro, e mexa para incorporar. Por último, coloque as batatas e a cenoura, tampe a panela e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Ensopado de peixe com mandioca

Ingredientes

2 postas de cação cortadas em cubos

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 5 xícaras de chá de caldo de peixe

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peixe e tempere com sal, azeite, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos e leve ao fogo médio para cozinhar até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a mandioca e o caldo de peixe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de mandioca, amasse e devolva à panela. Acrescente o peixe e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.

Ensopado de linguiça com repolho, cenoura e batata

Ingredientes

400 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

1/2 repolho fatiado

2 batatas cortadas em cubos

1 cenoura cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

3 xícaras de chá de água quente

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a linguiça. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates, o extrato de tomate e mexa bem. Junte as batatas, a cenoura, o repolho e a água. Misture e cozinhe com a panela semitampada em fogo médio por cerca de 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde.

Ensopado de grão-de-bico com cogumelo (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock)

Ensopado de grão-de-bico com cogumelo

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

200 g de cogumelo Paris fatiado

2 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

quente Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola por 3 a 4 minutos até ficar transparente. Adicione o alho e o cogumelo, refogue até que solte água e fique dourado (cerca de 5 minutos). Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a páprica e o cominho. Misture bem.