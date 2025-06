6 orações e simpatias poderosas para os santos juninos

“Uma das histórias mais conhecidas diz que ele ajudava moças pobres a conseguirem um dote para se casarem. Naquela época, muitas mulheres não podiam se casar porque não tinham dinheiro suficiente para o dote, que era um presente de casamento dado à família do noivo. Santo Antônio, com sua generosidade e compaixão, ajudava esses jovens, o que fez com que ele se tornasse um símbolo de esperança para quem deseja encontrar um parceiro”, relata.

A abertura das comemorações se dá com Santo Antônio , uma das figuras mais populares e amadas da Igreja Católica, conhecido especialmente como o “santo casamenteiro”. Segundo Kelida Marques, a história dele é cheia de milagres e boas ações, o que fez com que ganhasse fama ao longo dos séculos, principalmente na área do amor.

Um relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo.

E concede-me essa graça que tanto desejo.

Amém.

Simpatia para Santo Antônio

Uma simpatia comum é colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo até encontrar um parceiro romântico.

São João

São João é lembrado por seus ensinamentos e virtudes (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)

A sequência das festividades leva à celebração de São João, marcando o ápice das festividades juninas no Brasil. Tradição iniciada com a colonização portuguesa e incrementada com os traços culturais brasileiros ao longo da história, a data é o aniversário do mártir católico.

“A festa é uma tradição celebrada em todo o Brasil no mês de junho, chegando a ser feriado em alguns estados e municípios. Ela tem algumas características bem marcantes, como dança, comida, decorações e muitos outros costumes”, explica Kelida Marques.

Além da dimensão festiva, São João é lembrado por seus ensinamentos e virtudes. Ele pregava a mensagem do arrependimento, da humildade e da preparação para a vinda do Salvador. Na devoção popular, São João é invocado para proteção, cura, fortalecimento da fé e ajuda em momentos difíceis. Muitas pessoas recorrem a ele em busca de bênçãos para suas colheitas, para encontrar um parceiro(a) ou para superar desafios em suas vidas.

Oração a São João

A oração a São João Batista é uma forma de buscar sua intercessão e se conectar com sua espiritualidade. Ela deve ser feita com fé e devoção, expressando suas intenções e necessidades pessoais. Confira:

Ó São João Batista, precursor de Jesus Cristo,

Homem de fé e virtude, modelo de santidade,

Rogai por nós junto a Deus Pai,

Interceda por nós neste momento de súplica.

São João, voz que clama no deserto,

Encha nossos corações com a chama do amor divino,

Ajude-nos a seguir os caminhos do Senhor,

A nos arrependermos e a viver uma vida digna.

São João, protetor das colheitas e da natureza,

Abençoe nossas plantações e nossos frutos,

Derrame suas bênçãos sobre nossa terra,

E que nunca nos falte o pão de cada dia.

São João, santo festeiro e alegre,

Esteja presente em nossas festas e celebrações,

Inunde-nos com a alegria do Espírito Santo,

E que nossos corações se encham de gratidão.

São João, poderoso intercessor,

Escute nossas preces e súplicas,

Coloque diante do trono de Deus nossas necessidades,

E obtenha para nós as graças que tanto buscamos.

Ó São João Batista, rogai por nós.

Amém.

Simpatia para São João

Uma simpatia popular é pular a fogueira de São João para purificação e renovação das energias.

São Pedro

São Pedro é conhecido como o “príncipe dos apóstolos” (Imagem: aimpol buranet | Shutterstock)

Encerrando o mês, as homenagens se voltam para São Pedro, figura central do cristianismo e um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. “Ele é conhecido como o ‘príncipe dos apóstolos’ e é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro, originalmente chamado de Simão, era um pescador na região da Galileia. Ele foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus para segui-lo. Pedro teve um papel de destaque entre os apóstolos, considerado o líder do grupo e o porta-voz de Jesus”, explica a espiritualista.

São Pedro é lembrado por sua personalidade ardente e impulsiva, mas também por sua profunda fé e amor por Jesus. Ele foi testemunha de muitos milagres realizados por Cristo, incluindo a multiplicação dos pães, a cura de enfermos e a ressurreição de Lázaro. São Pedro é reverenciado como o guardião das chaves do céu, pois, conforme a tradição, o Filho de Deus lhe deu as chaves do Reino dos Céus, simbolizando sua autoridade na Igreja. Ele é considerado o padroeiro dos pescadores, dos marinheiros e da Igreja Católica.

Oração a São Pedro

A oração a São Pedro é uma forma de buscar sua intercessão e proteção. Embora existam diferentes opções dedicadas a ele, uma comum é a “Oração a São Pedro para proteção”:

São Pedro, protetor e guardião,

Rogo a tua intercessão e proteção.

Defende-me dos perigos e dificuldades,

Fortalece minha fé em todas as adversidades.

Ó Pedro, rocha firme da Igreja de Cristo,

Guarda-me com teu poderoso amparo.

Concede-me coragem diante dos desafios,

E conduzi-me pelo caminho da salvação.

São Pedro, apóstolo escolhido por Jesus,

Coloco minha confiança em teu auxílio.

Intercede por mim junto a Deus Pai,

E que tuas bênçãos estejam sempre sobre mim.

Amém.

Simpatia para São Pedro

Uma simpatia comum é acender uma vela para São Pedro e pedir sua proteção contra acidentes.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Viviane Duranti