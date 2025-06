5 receitas de café da manhã para surpreender no Dia dos Namorados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muffin de queijo com bacon

Ingredientes

5 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de açúcar

50 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos Sal a gosto

Coentro picado para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Reserve. Em uma frigideira em fogo médio, coloque o bacon e frite até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Unte formas para cupcake com manteiga, distribua a cebola e o bacon, cubra com os ovos e polvilhe com o coentro. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Omelete cremoso

Ingredientes

2 ovos

2 1/2 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de manteiga

2 1/2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

ralado Salsinha para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Aos poucos, adicione o leite e misture. Coloque o queijo parmesão e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Tempere com sal e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha a omelete e doure os dois lados. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Torradas com abacate e ovos pochê

Ingredientes

2 fatias de pão integral

1 abacate

2 ovos

1 colher de chá de vinagre branco

Azeite, sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Água

Modo de preparo

Amasse o abacate com um garfo em uma tigela. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e um fio de azeite. Misture bem e reserve. Encha uma panela pequena com água e adicione o vinagre. Leve ao fogo baixo e, quando começar a formar pequenas bolhas (sem ferver), quebre um ovo em uma xícara. Com uma colher, mexa a água criando um redemoinho e despeje o ovo no centro. Cozinhe por 3 minutos e retire com uma escumadeira. Repita com o outro ovo.

Enquanto os ovos cozinham, torre as fatias de pão em uma frigideira em fogo médio até ficarem crocantes. Espalhe o abacate temperado sobre as torradas. Por cima, coloque delicadamente os ovos pochê. Finalize com sal, pimenta-do-reino, azeite e cebolinha.