5 mitos sobre a constelação familiar

Com uma proposta que busca revelar e ressignificar esses padrões repetitivos que provocam bloqueios ou sofrimento nos descendentes, a constelação familiar lida com questões profundas e emocionais , o que contribui para a criação de mitos e interpretações equivocadas sobre a abordagem.

A constelação trabalha com as imagens internas que a pessoa carrega sobre a família (Imagem: Rido | Shutterstock)

3. É preciso estar com a família presente para constelar

Mito. A sessão pode ser feita individualmente, com representantes ou símbolos. “A constelação pode ser feita de forma presencial ou online, com bonecos, objetos ou até por visualização. Não é necessário que os familiares estejam presentes fisicamente, pois o trabalho é com as imagens internas que a pessoa carrega sobre sua família”, esclarece.

4. A constelação é perigosa ou mexe com forças ocultas

Mito. O método é seguro e respeita os limites do cliente. “O que se movimenta na constelação são emoções, memórias e vínculos afetivos, muitas vezes inconscientes. Não há nada místico ou sobrenatural nisso. O terapeuta apenas conduz o cliente a uma nova percepção do seu sistema familiar”, comenta Michelle Salotto.