5 práticas da Lei da Atração para atrair um amor

Em entrevista ao podcast PodDelas, a influenciadora Franciny Ehlke revelou que usou a Lei da Atração para conquistar um romance com um empresário bilionário, “manifestando” as características do parceiro ideal escrevendo em um caderno. “Tive certeza que era ele”, disse. Esse relato reforça o poder do pensamento positivo e da intenção direcionada.

A visualização criativa é uma ponte entre o desejo e a realidade. Dedique alguns minutos por dia para imaginar cenas do relacionamento dos seus sonhos . Como seria estar com essa pessoa? O que fariam juntos? Sinta como se já estivesse vivendo tudo isso. Seu cérebro e o universo respondem à sua vibração.

3. Cuide da sua energia e da sua autoestima

Autoestima não é vaidade — é energia. Quando você se ama e se valoriza, passa a atrair pessoas que reconhecem a sua luz. Relacionamentos saudáveis começam com limites bem definidos e com o entendimento do que você realmente merece viver.

4. Agradeça como se já estivesse vivendo

Gratidão é uma das linguagens mais potentes do universo. Escreva frases como: “Sou grata(o) por viver um relacionamento leve, saudável e cheio de amor.” Essa prática simples reforça sua fé e sinaliza ao universo que você está pronto(a) para receber.

5. Escreva uma carta mágica ou lista da sua pessoa ideal

Coloque no papel todas as características que deseja em um parceiro(a): físicas, emocionais, espirituais e até hábitos do dia a dia. Pode ser em forma de carta — como se você estivesse escrevendo para essa pessoa — ou uma lista bem específica. Isso ajuda a clarear sua intenção e alinhar sua energia com esse amor que você quer viver.