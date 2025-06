Entenda o que é testamento digital e as suas vantagens

O conceito de herança digital tem se tornado cada vez mais relevante no universo jurídico. Em um mundo cada vez mais conectado, onde pessoas armazenam documentos importantes, fotos, vídeos, senhas de contas bancárias e até dados de investimentos financeiros, surge a pergunta: o que acontece com todo esse conteúdo online quando o proprietário de tais informações morre?

Segundo a advogada e professora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Amacilene Brito Alcantara, o planejamento sucessório precisa, cada vez mais, incluir não apenas bens físicos, mas também ativos digitais. “O testamento digital é uma ferramenta que vem ganhando destaque nos tribunais, pois as pessoas armazenam grande quantidade de informações e recursos valiosos. Sem um planejamento adequado, isso pode gerar disputas entre herdeiros, dificuldades no acesso às contas e até o risco de perda irreparável de bens digitais”, explica.