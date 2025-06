As sopas e os cremes detox são opções saudáveis e saborosas para quem deseja melhorar a saúde de forma equilibrada. Preparados com ingredientes naturais e frescos, como legumes, folhas, ervas e especiarias, esses pratos ajudam a eliminar toxinas do organismo e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para o bom funcionamento do corpo e ajudam na digestão.

Abaixo, confira 8 sopas e cremes detox para a segunda-feira!