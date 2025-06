6 erros de maquiagem para evitar no inverno

Para garantir um visual harmonioso e duradouro mesmo no frio, a maquiadora e influenciadora Letícia Gomes lista os erros mais frequentes cometidos nesta época e ensina como evitá-los com praticidade. Confira!

Com a chegada dos dias frios, muitos hábitos de beleza precisam ser ajustados — e a produção de maquiagem não fica de fora. Isso porque o clima típico da estação pode comprometer a aparência da pele e interferir diretamente no resultado da make.

Selar a maquiagem é importante, mas o excesso de pó pode comprometer o resultado. “Muita gente acha que precisa selar tudo com pó para a make durar; mas, no inverno , menos é mais. O excesso de pó deixa a pele opaca, pesada e evidência qualquer ressecamento. Aplique só nas áreas necessárias, como zona T e nas olheiras, e opte por pós ultrafinos”, ensina.

Antes de começar qualquer maquiagem no inverno, a hidratação deve ser prioridade. “Esse é o erro mais comum e mais grave. No frio, a pele tende a ressecar muito mais, e pular a hidratação faz a maquiagem craquelar, evidenciar linhas e perder o viço. Hidratante é item obrigatório antes da make — sempre! E ter um hidratante específico para a área dos olhos também ajuda muito”, explica a maquiadora.

4. Esquecer dos lábios na preparação

Lábios bem cuidados fazem toda a diferença para um look bonito e confortável. “O lábio rachado é quase um clássico do inverno — e muita gente esquece de cuidar dele antes da make. Hidratante labial é essencial, tanto no skincare quanto na maquiagem. E vale até apostar em lip balms com cor para dar aquele efeito saudável e bonito”, conta a profissional.

5. Achar que blush e iluminador são dispensáveis

Mesmo no frio, manter o viço e o ar saudável na maquiagem é essencial. “Muita gente evita blush e iluminador no inverno, mas é justamente quando eles fazem mais diferença! Eles trazem aquele aspecto de saúde e viço que o frio rouba da pele. Aposte em blushes cremosos ou líquidos, que são fáceis de espalhar e deixam um aspecto mais natural, e iluminadores aplicados nos pontos certos fazem toda a diferença”, explica a maquiadora.

6. Não adaptar a maquiagem dos olhos

Os olhos também exigem cuidados e escolhas estratégicas na maquiagem de inverno. “No inverno, os olhos costumam lacrimejar mais por conta do vento frio. Se você não adapta os produtos, o delineado e a sombra podem borrar fácil. Prefira lápis à prova d’água e sombras de longa duração. E evite produtos muito secos na região dos olhos, que podem craquelar. Passar um corretivo como ‘primer’ de sombra ajuda a pigmentar e durar mais”, finaliza Letícia Gomes.