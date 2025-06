5 banhos para atrair prosperidade e abrir caminhos

“Cada erva, cada ingrediente carrega uma vibração que, quando ativada com intenção, potencializa o magnetismo da pessoa e favorece a abertura de caminhos. São receitas simples, mas de grande poder quando feitas com fé”, afirma.

Em tempos de incerteza e desafios, muitas pessoas buscam formas de fortalecer sua espiritualidade e atrair prosperidade para suas vidas. Uma maneira eficaz de fazer isso é por meio dos banhos ritualísticos que, segundo a sacerdotisa de Kimbanda Mãe Analu Portugal, são verdadeiros atos de conexão com as forças ancestrais e os arquétipos ligados à fartura e ao brilho pessoal.

Ferva as folhas de louro, a canela em pau e a água em uma panela em fogo médio. Após esfriar e coar, derrame do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade. Esse banho é ideal para as quintas-feiras.

3. Banho de prosperidade com ervas

Ingredientes

1 punhado de folhas de pitanga

1 punhado de folhas de alecrim

1 punhado de folhas de hortelã

Água

Modo de fazer

Em uma panela com água em fogo médio, ferva as folhas de pitanga, de alecrim e de hortelã. Tome este banho na segunda-feira ou durante a Lua Crescente, focando nas suas metas financeiras.

4. Banho de brilho com dourado

Ingredientes

Açúcar mascavo

Canela em pó

Pó dourado comestível (se possível)

1 l de água morna

Modo de fazer

Em um recipiente, misture o açúcar mascavo, a canela e o pó dourado comestível na água morna. Tome este banho antes de reuniões importantes ou entrevistas.

5. Banho com moeda e perfume

Ingredientes

3 moedas

Açúcar

Gotas de perfume (de preferência, o seu favorito)

Água

Modo de fazer

Em um recipiente, deixe as moedas, o açúcar e as gotas do seu perfume repousarem na água. Derrame do pescoço para baixo, pedindo prosperidade e, depois, enterre as moedas.