10 alimentos e bebidas que ajudam a queimar gordura abdominal

A gordura abdominal, também conhecida como gordura visceral, é o acúmulo de tecido adiposo na região do abdômen, envolvendo os órgãos internos. Além de afetar a estética e a autoestima de algumas pessoas, é considerada o tipo de gordura mais perigosa para a saúde, uma vez que está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes. “Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, alerta a nutricionista Karen Oliveira.

Para prevenir ou se livrar da gordura abdominal, além de manter uma rotina saudável, que inclua exercícios físicos e acompanhamento médico, é fundamental cuidar da alimentação. Por isso, confira algumas opções de alimentos e bebidas que ajudam nessa tarefa! 1. Água com gengibre A água por si só já é indispensável para ajudar na função metabólica e reguladora do corpo. Com a adição do gengibre, a combinação é ainda mais benéfica. Isso porque ele tem propriedade termogênica, o que auxilia no processo de emagrecimento. 2. Aveia A aveia é um cereal rico em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos. De acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, ela é fundamental para uma alimentação saudável. "A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento", explica. 3. Chá verde e chá de hibisco O chá verde e o chá de hibisco são conhecidos por seus efeitos que auxiliam na redução da gordura abdominal. O primeiro contém catequinas que estimulam o metabolismo e favorecem a queima de gordura, principalmente na região abdominal. Já o chá de hibisco é rico em antioxidantes e possui ação diurética, ajudando a combater a retenção de líquidos e a desinchar o abdômen. Além disso, ele contribui para o equilíbrio do colesterol e da pressão arterial, fatores que podem influenciar o acúmulo de gordura na barriga.

4. Ovos Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade, fazendo com que as pessoas comam menos. “Nele podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios, produção de tecidos. As vitaminas e minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Gabriela Marcellino. Nozes são uma opção nutritiva e saudável para a perda de gordura abdominal (Imagem: Krasula | Shutterstock) 5. Nozes As nozes e outras oleaginosas têm uma mistura de nutrientes os quais podem ajudar a controlar a liberação de insulina, um hormônio que, em excesso, pode fazer o corpo acumular gordura na barriga. Além disso, elas também contêm nutrientes como vitamina E, manganês e zinco, importantes para manter a pele firme e hidratada.

“Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales. 6. Salmão O salmão é uma excelente fonte de proteínas e ácidos graxos ômega 3, que é um importante ácido graxo anti-inflamatório. A inflamação crônica é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de gordura abdominal. Além disso, o ômega 3 melhora a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a utilizar a glicose de forma mais eficiente e a armazenar menos gordura no abdômen. 7. Abacate O abacate é uma fonte rica de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal. Essas gorduras boas ajudam a equilibrar os níveis de colesterol, promovendo a sensação de saciedade por mais tempo e evitando excessos alimentares. O consumo de abacate também auxilia na regulação dos níveis de insulina, o que pode ser crucial para evitar o armazenamento de gordura no abdômen.

8. Água de coco De acordo com o nutricionista Filipe Oliveira, a água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas. “Incorporá-la à rotina pode ser uma maneira deliciosa e natural de manter o corpo bem nutrido e hidratado. É uma bebida que existe em abundância aqui no Brasil e precisamos aproveitar mais os benefícios a favor da nossa saúde”, explica. Além disso, a água de coco é um diurético natural, ou seja, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo. A retenção de líquidos pode fazer com que o abdômen pareça inchado e maior do que realmente é. O potássio, presente na bebida, ajuda a regular os níveis de sódio no corpo, promovendo a eliminação pela urina, o que diminui o inchaço abdominal. 9. Pimenta vermelha A pimenta vermelha é um alimento termogênico, ou seja, tem a capacidade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o metabolismo. Isso acontece graças à capsaicina, substância ativa que estimula a queima de calorias e a oxidação de gorduras. Além disso, ela pode ajudar a reduzir o apetite, favorecendo o controle da ingestão calórica ao longo do dia.