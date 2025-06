5 receitas vegetarianas para os dias frios

Nos dias frios, essa culinária ganha ainda mais destaque com pratos quentes, reconfortantes e cheios de aroma, que mostram como é possível unir conforto e saúde à mesa, mesmo sem ingredientes de origem animal. Por isso, a seguir, confira 5 receitas vegetarianas para tornar o inverno mais gostoso e cheio de sabor, respeitando o seu estilo de vida e cuidando do planeta!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caldo de batata

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/ 2 cebola descascada e ralada

1/2 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 colher de sopa de alho-poró picado

de alho-poró picado 3 colheres de sopa de azeite de oliva

Tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

700 ml de caldo de legumes caseiro

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o alho-poró e refogue por mais um minuto. Junte a batata e cubra com o caldo de legumes. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar a pressão. Retire do fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela.

Após esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter um creme espesso. Disponha na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva decorado com tomilho.

Curry de lentilha com leite de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de óleo vegetal

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e doure. Acrescente o curry e refogue por mais um minuto. Acrescente a lentilha e cubra com água. Cozinhe até os grãos ficarem macios. Junte o leite de coco e deixe apurar por mais alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Polenta com cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

200 g de cogumelo shiitake fatiado

shiitake fatiado 1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá e dissolva em 1 xícara de chá de água. Em uma panela, coloque o restante da água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o fubá dissolvido e reduza o fogo. Cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e transfira para um prato. Reserve.