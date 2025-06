9 vitaminas para ajudar no emagrecimento e limpar o organismo

Além disso, elas funcionam como fontes naturais de antioxidantes e vitaminas importantes, como a vitamina C, que ajuda a acelerar o metabolismo e auxilia o organismo a eliminar toxinas. Combinadas com hábitos saudáveis, tais vitaminas são excelentes aliadas na busca por mais saúde e bem-estar.

Incluir vitaminas de frutas na rotina é uma estratégia prática e saudável para quem deseja emagrecer com mais equilíbrio. Essas bebidas, ricas em fibras, ajudam a promover saciedade, a controlar o apetite e a reduzir o consumo calórico sem abrir mão do sabor.

Por isso, a seguir, confira como preparar 9 vitaminas excelentes para ajudar no emagrecimento e limpar o organismo!

Vitamina de banana e amêndoas

Ingredientes

1 banana cortada em rodelas

cortada em rodelas 4 amêndoas

400 ml de leite de amêndoas

1/2 colher de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, as amêndoas, o leite, a canela em pó e as pedras de gelo e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi com cúrcuma

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 l de leite de soja

1 colher de chá de cúrcuma em pó

4 fatias de gengibre

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi e o leite de soja e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma, o gengibre e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de melão com limão

Ingredientes

1/2 melão cortado em pedaços

cortado em pedaços 250 ml de leite de soja

Suco de 2 limões

3 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o melão e o leite de soja e bata obter uma mistura homogênea. Adicione o suco de limão e as pedras de gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.