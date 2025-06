Veja alimentos para ajuda a ter mais disposição no inverno

O inverno, com seus dias mais curtos, temperaturas baixas e menor incidência de luz solar, pode afetar diretamente o humor e a disposição. É comum sentir um pouco mais de preguiça, desânimo e até traços de tristeza durante essa estação, um fenômeno muitas vezes associado à chamada “depressão sazonal”.

Contudo, segundo a professora Jaqueline Barbosa da Silva, do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, a resposta para enfrentar esse combo emocional pode estar no prato. “Alguns alimentos funcionam como verdadeiros ‘abraços’ no nosso corpo e mente. Eles ajudam a manter o humor equilibrado, fornecem energia e ainda fortalecem o sistema imunológico — tudo o que precisamos nos meses mais frios do ano”, afirma.