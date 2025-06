7 alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino

A seguir, com ajuda da nutricionista Fúlvia Hazarabedian, head do programa Bio Nutri da academia Bio Ritmo, listamos alguns alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino. Confira!

1. Milho-verde

O milho-verde é um dos favoritos nos cardápios juninos e se destaca pela sua versatilidade e valor nutricional. Ele é rico em magnésio, mineral responsável por reduzir as cãibras musculares e auxiliar na recuperação muscular, além de ajudar a melhorar a performance nos treinos. Tem boas quantidades de carboidratos, fibras e antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e a saúde intestinal.

Por isso, segundo Fúlvia Hazarabedian, é possível incorporá-lo na alimentação pré-treino. “É unir o útil ao agradável. Ele pode ser consumido cozido ou assado, sozinho ou em receitas como canjica, salada, curau, sopa ou pipoca. Além disso, pode ser usado na forma de farinha para o preparo de polenta, pamonha, pão, bolo e cuscuz”, explica.

2. Amendoim

Rico em ácidos graxos monoinsaturados, as famosas gorduras “boas”, esse alimento pode auxiliar no controle do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares. Os amendoins contêm também fitoesteróis, substâncias que favorecem a eliminação do colesterol pelo intestino.

3. Canjica

Rica em vitaminas do complexo B, a canjica atua no ganho de massa muscular por meio da vitamina B12, que auxilia na regeneração dos músculos e na manutenção das reservas de energia. Além disso, é fonte de carboidratos e auxilia no fornecimento de energia para a atividade física.