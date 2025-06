Veja como mudar de carreira de forma leve e segura

Insatisfação com a rotina, busca por propósito, esgotamento emocional ou vontade de começar do zero. São muitos os motivos que levam alguém a desejar uma mudança de rumo na vida profissional, e essa vontade tem ganhado força no Brasil.

Uma pesquisa da consultoria Aon, por exemplo, revelou que 68% dos profissionais no país estão em processo de mudança ou pretendem trocar de emprego ainda em 2025. Já um levantamento da Catho aponta que 42% dos trabalhadores planejam mudar de carreira neste ano, impulsionados principalmente pela busca por mais qualidade de vida, mencionada por 42,7% dos entrevistados.