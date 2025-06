Veja as causas da queda de cabelo no inverno

No inverno, muita gente percebe um aumento na quantidade de fios de cabelo que caem no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Segundo a tricologista Dra. Marcia Dertkigil, a estação mais fria do ano pode, sim, contribuir para o agravamento da queda de cabelo, especialmente por conta de hábitos que impactam a saúde do couro cabeludo.

“O inverno traz consigo algumas mudanças comportamentais que afetam diretamente o ciclo capilar, como a frequência de lavagens e, principalmente, a temperatura da água nos banhos. A água muito quente resseca o couro cabeludo, prejudica a barreira cutânea e pode levar à inflamação e descamação, o que favorece a queda de cabelo”, explica.