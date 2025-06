4 simpatias juninas para atrair amor e fortalecer os relacionamentos

Astrólogo compartilha dicas para aproveitar as energias amorosas dessa época do ano

As festividades do mês de junho são marcadas por tradições, danças, comidas típicas e, claro, simpatias que prometem trazer sorte e amor a quem as pratica. “Essa época do ano, com festas juninas, é perfeita para cultivar relacionamentos e atrair boas energias amorosas. As tradições e rituais desses momentos são um terreno fértil para atrair boas energias”, diz o astrólogo Gabu Camacho.

Segundo Gabu Camacho, a Astrologia oferece diversas formas de canalizar essas energias, especialmente por meio das casas 5 e 7 do Mapa Astral, que representam o romance e as parcerias sérias, respectivamente. A seguir, ele ensina algumas simpatias para esta época do ano. Confira!