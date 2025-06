4 receitas práticas e saudáveis com sardinha para o almoço

Lave bem as batatas, corte-as ao meio e leve para cozinhar em uma panela com água e sal por 15 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela, tempere as sardinhas com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e 1 colher de sopa azeite.

Manter uma alimentação saudável durante a semana pode parecer um desafio, especialmente quando o tempo é curto. Mas incluir proteínas de qualidade e ingredientes acessíveis no prato pode ser mais fácil do que você imagina — e a sardinha é prova disso. Versátil e nutritiva, ela rende pratos leves, rápidos e funcionais. A seguir, confira receitas práticas e saudáveis com sardinha para o almoço!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, distribua as sardinhas e as batatas pré-cozidas. Regue com o restante do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos ou até dourar. Retire do forno, finalize com salsinha picada e rodelas de limão. Sirva com rúcula fresca.

Sardinha com limão ao estilo asiático

Ingredientes

4 sardinhas inteiras, limpas e sem escamas

1 colher de chá de sal grosso

1 colher de chá de vinagre de arroz

Rodelas de limão para servir

Azeite para untar a grelha

Modo de preparo

Pincele o interior dos peixes com um pouco de vinagre de arroz para suavizar o aroma. Em seguida, polvilhe sal por dentro e por fora das sardinhas. Após, aqueça bem uma grelha ou frigideira antiaderente untada com um pouco de óleo. Coloque as sardinhas com a pele virada para baixo e grelhe em fogo médio por aproximadamente 5 minutos de cada lado ou até ficarem bem douradas e com a pele levemente crocante. Sirva imediatamente com rodelas de limão.

Sardinha em molho de tomate (Imagem: Amarita | Shutterstock)

Sardinha em molho de tomate

Ingredientes

125 g de sardinha em molho de tomate

1/2 cebola-roxa fatiada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de shoyu

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de suco de limão

1 pimenta-dedo-de-moça fatiada

1 pimenta-verde fatiada

1 colher de sopa de hortelã fresco

1 colher de chá de óleo vegetal

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo baixo e refogue rapidamente o alho até dourar levemente. Acrescente a sardinha com o molho de tomate e mexa com cuidado para não desmanchar os pedaços. Adicione o shoyu, o açúcar mascavo e o suco de limão. Misture bem. Depois, junte a cebola-roxa e as pimentas fatiadas. Após, cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Finalize com folhas frescas de hortelã e sirva ainda quente.