3 dicas de decoração para garantir uma boa noite de sono

A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Decoracao

Uma boa noite de sono vai muito além de um colchão confortável. A forma como o quarto é planejado, desde a iluminação até as cores usadas nas paredes, pode influenciar diretamente na qualidade do descanso e na saúde. Segundo o professor do curso de Arquitetura da Faculdade Anhanguera, Wellington Camargo, o conceito de arquitetura do sono vem ganhando destaque nos últimos anos, especialmente com o aumento dos casos de insônia, ansiedade e distúrbios do sono.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A forma como organizamos o ambiente interfere diretamente no comportamento do nosso corpo e mente. Elementos como iluminação adequada, ventilação natural, isolamento acústico e tons suaves criam um ambiente mais propício ao relaxamento”, explica o especialista. A seguir, Wellington Camargo compartilha 3 dicas para transformar os ambientes e melhorar a qualidade do sono. Confira: 1. Utilize cores neutras Entre as principais recomendações do especialista está o uso de cores neutras e frias, como tons de azul, cinza-claro e verde e bege, que promovem uma sensação de calma e aconchego. Já as cores quentes, como vermelho e laranja vibrante, tendem a estimular o cérebro e devem ser evitadas em áreas de descanso. As luzes amarelas são a opção ideal para dormitórios (Imagem: ppa | Shutterstock)

2. Prefira luzes amarelas A iluminação também é um fator decisivo. “Luzes brancas e muito fortes à noite inibem a produção de melatonina, o hormônio do sono. O ideal é usar luzes amareladas, com intensidade reduzida, especialmente nas horas que antecedem o sono”, orienta o arquiteto. 3. Invista no conceito “menos é mais” Outro aspecto importante é a organização do espaço. Um ambiente com excesso de objetos e móveis mal posicionados pode gerar sensação de desconforto e atrapalhar o relaxamento. “Menos é mais. Um quarto bem ventilado, com cortinas que bloqueiem a luz externa e tecidos que favoreçam o conforto térmico, já faz uma grande diferença”, afirma. O professor reforça que a arquitetura do sono não exige grandes reformas e pode ser aplicada com pequenas mudanças no ambiente. “Às vezes, mudar a posição da cama, substituir uma lâmpada ou pintar uma parede já é suficiente para melhorar significativamente a experiência de descanso”, conclui Wellington Camargo.