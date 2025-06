Veja como escolher o tipo correto de tinta para a parede

Diversos aspectos podem influenciar a escolha da tinta para a parede (Imagem: stockfour | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Decoracao

Dar uma nova cara para o lar com pintura é uma das formas mais rápidas, acessíveis e eficazes de transformar os ambientes. Uma simples mudança de cor pode renovar o astral dos cômodos e trazer mais personalidade à casa. No entanto, para alcançar um bom resultado, é essencial ter atenção na escolha do tipo de tinta, considerando o acabamento, a durabilidade e o local de aplicação. Segundo o arquiteto Paulo Tripoloni, à frente do Atelier Paulo Tripoloni, o mercado de tintas evoluiu bastante e hoje oferece soluções muito específicas para cada tipo de superfície. Portanto, a escolha do produto ideal não pode ser subestimada. “A tinta certa faz toda a diferença no acabamento final. Ela pode transformar um ambiente comum em algo sofisticado e durável, além de ser um recurso prático para destacar volumes, corrigir imperfeições ou até criar efeitos sensoriais”, afirma.

Por isso, o arquiteto explica passo a passo como comprar a tinta ideal. Confira! Entenda o tipo de superfície Antes mesmo de pensar na cor ou no acabamento da tinta, é fundamental analisar o tipo de superfície que será pintada. Isso porque cada material, como alvenaria, madeira, metal, cerâmica ou gesso, exige um tipo específico de tinta e preparo, o que impacta diretamente no desempenho da pintura. Aplicar um produto inadequado pode resultar em descascamentos, manchas, bolhas e até comprometer a integridade da base. "É preciso conhecer a extensão que será pintada, por exemplo, se a parede possui um reboco novo, ela deve secar completamente por no mínimo 28 dias. Já paredes antigas precisam passar por uma inspeção detalhada, onde as rachaduras devem ser reparadas, mofo eliminado e bolhas ou descascamentos precisam ser raspados", diz Paulo Tripoloni. Em superfícies irregulares, o uso de massa corrida em áreas internas ou massa acrílica para áreas externas ajuda a corrigir defeitos e garantir um acabamento mais liso.

O tipo de tinta também vai variar de acordo com a necessidade estética e funcional do projeto. Enquanto o acabamento fosco ajuda a disfarçar imperfeições, os brilhosos destacam os detalhes da superfície. Além disso, há algumas que exigem a aplicação de seladores ou fundos preparadores antes da pintura, para garantir maior aderência da tinta e uniformidade no resultado. Para cada caso, uma tinta De modo geral, a escolha deve começar pela função da tinta, e não apenas pela cor. “Não há uma regra fechada, mas o ideal é sempre considerar a finalidade do ambiente e depois buscar uma tinta de qualidade que ofereça o efeito desejado”, explica o arquiteto. Ambientes internos secos, como salas, livings e quartos, geralmente aceitam bem tintas látex PVA, que são econômicas, fáceis de aplicar e oferecem boa cobertura. Já áreas sujeitas à umidade ou necessidade de limpeza frequente, como cozinhas, banheiros, lavanderias e até quartos infantis, pedem tintas acrílicas laváveis, com acabamento fosco, acetinado ou semibrilho, que suportam o contato com pano úmido e produtos de limpeza leves.

Para áreas externas, o profissional destaca que a escolha deve considerar a exposição ao sol, à chuva, às variações térmicas e à poluição. Nestes casos, a tinta acrílica de alta performance ou a tinta elastomérica é mais indicada, pois possui resistência às intempéries e flexibilidade para acompanhar dilatações da parede. Em regiões de maresia, é preciso buscar opções com maior proteção contra salinidade. As tintas especiais podem ser utilizadas em diferentes tipos de materiais (Projeto: Atelier Paulo Tripoloni | Imagem: Divulgação) Tintas especiais No mercado, ainda há outras tintas especiais que ampliam as possibilidades estéticas e funcionais, como:

Esmalte sintético: apropriado para madeira, ferro e metais em geral. Oferece acabamento brilhante ou acetinado, com alta resistência e fácil limpeza.

apropriado para madeira, ferro e metais em geral. Oferece acabamento brilhante ou acetinado, com alta resistência e fácil limpeza. Stain ou verniz: indicado para madeiras expostas ao tempo ou em ambientes internos. Realça os veios naturais da madeira e protege contra umidade e raios ultravioletas.

indicado para madeiras expostas ao tempo ou em ambientes internos. Realça os veios naturais da madeira e protege contra umidade e raios ultravioletas. Tinta magnética, de lousa ou antirruído: a magnética permite fixar imãs, a de lousa transforma paredes em quadro-negro, e a antirruído contribui com o isolamento acústico.

a magnética permite fixar imãs, a de lousa transforma paredes em quadro-negro, e a antirruído contribui com o isolamento acústico. Tinta para piso: desenvolvida para pisos cimentícios, garagens, quadras e áreas com tráfego. É resistente à abrasão, fácil de aplicar e possui acabamento antiderrapante. “Essas tintas especiais têm uma função técnica no projeto. Um deck de madeira exposto ao tempo precisa de stain para garantir durabilidade sem criar uma película que descasque, já móveis de madeira no interior podem receber verniz fosco para valorizar a textura e dar um ar mais sofisticado”, adiciona Paulo Tripoloni. Erros comuns e como evitá-los Abaixo, veja alguns erros comuns no momento da pintura da parede e como evitá-los para obter um bom resultado! 1. Não preparar a parede Entre os erros mais comuns no momento de pintar, está ignorar a etapa de preparação da parede. “Muitos acham que é comprar a tinta e pintar, mas a preparação da área é essencial para uma boa execução e resultado final”, diz Paulo Tripoloni.