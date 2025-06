Veja a viagem ideal para cada signo do zodíaco

Viajar é uma excelente forma de conhecer novos lugares, culturas e viver experiências marcantes, contribuindo para ampliar os horizontes e criar lembranças inesquecíveis. No entanto, com tantos destinos incríveis ao redor do mundo, escolher apenas um pode se tornar uma tarefa difícil. Nesse caso, uma alternativa interessante é recorrer à astrologia para descobrir qual lugar tem mais afinidade com as características do seu signo, ajudando a tornar a viagem ainda mais significativa e prazerosa. A seguir, a astróloga Yasmin Alves conta quais lugares podem agradar cada nativo. Confira!

Áries Os nativos de Áries adoram destinos com passeios, trilhas e atividades (Imagem: GoodStudio | Shutterstock) As pessoas de Áries adoram viagens com bastante movimento e aventuras; não gostam de ficar apenas no hotel. O destino perfeito pode ter passeios, trilhas e atividades. De todos os signos, esse é um dos mais aventureiros. Os arianos podem topar quase tudo! Destinos ideais: Chapada Diamantina, Floresta Amazônica e Jalapão. Touro Os nativos de Touro gostam de viagens confortáveis e luxuosas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Os nativos de Touro gostam de viagens confortáveis e luxuosas em lugares turísticos. Normalmente buscam um bom hotel, que tenha o máximo de serviços disponíveis para seu conforto. Além disso, adoram conhecer a gastronomia dos lugares que visitam. Destinos ideias: Itália, Suíça, Grécia e Polônia. Gêmeos Os nativos de Gêmeos adoram viagens com amigos, comunicação e passeios (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

As pessoas de Gêmeos gostam de destinos com bastante estímulo mental, ou seja, adoram viagens com amigos, comunicação e passeios. Amam conhecer culturas diferentes e exóticas, que oferecem conhecimento. Podem fazer tanto um safári na África do Sul como conhecer um museu na França. O importante é sempre o conhecimento e as conversas. Destinos ideais: África do Sul, França e Londres. Câncer Os nativos de Câncer gostam de destinos mais calmos e tranquilos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

As pessoas do signo de Câncer gostam de destinos mais calmos e tranquilos com pessoas que amam. Normalmente viagens muito longas podem ser cansativas para esses nativos. Por isso, lugares para passar um fim de semana ou até cinco dias são sempre as melhores opções. Além disso, os cancerianos adoram conhecer a cultura do próprio país. Destinos ideais: Florianópolis, Praia do Forte e Arraial do Cabo. Leão Os nativos de Leão gostam de destinos com bastante diversão e arte (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)