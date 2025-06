Veja as causas e os tipos de transtornos alimentares

Há uma constante comparação entre o próprio corpo e os perfis “perfeitos” exibidos, principalmente, nas redes sociais, padrões muitas vezes distantes da realidade da maioria. A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo tenham algum tipo de transtorno alimentar. No Brasil, seriam cerca de 15 milhões.

“Os casos têm crescido especialmente entre adolescentes e jovens adultos e acomete, principalmente, as mulheres. Seu pico de início é o final da adolescência e começo da vida adulta e 20% dos jovens preenchem os critérios diagnósticos. Por isso, é essencial estar atento aos sinais e sintomas para identificar e tratar esses quadros o mais precoce possível”, ressalta o Dr. Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Causas dos transtornos alimentares

As causas dos transtornos alimentares combinam fatores psicológicos, socioambientais e predisposição genética. Há uma preocupação extrema com o peso e a imagem corporal, fruto de uma cobrança pessoal e social, reforçada pela mídia, que estabelece um padrão de beleza inalcançável, criando um ambiente fértil para o surgimento dessas doenças.

“Estar acima do peso ou sentir ansiedade pelo medo de engordar podem ser gatilhos para o surgimento de uma inquietação constante relacionada aos hábitos alimentares, que leva a comportamentos disfuncionais com novos padrões na escolha e quantidade dos alimentos, com restrições e exclusões. O resultado é um desequilíbrio nutricional com acometimento físico e psíquico”, alerta o médico.

Tipos de transtornos alimentares

Os transtornos alimentares mais comuns são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódica, atualmente o de maior prevalência. Abaixo, veja detalhes de cada um deles: