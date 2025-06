Conheça os benefícios da prática de yoga às cegas

A técnica convida o praticante a focar na respiração, nos movimentos do corpo e nas sensações internas

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de estímulos visuais, sonoros e informacionais, o yoga às cegas surge como uma proposta inovadora de reconexão interior. Nessa prática, os participantes utilizam vendas nos olhos para bloquear as distrações externas e ampliar a percepção dos próprios sentidos.

A proposta, que já vem ganhando espaço, não é exatamente uma novidade dentro dos princípios do yoga, mas tem conquistado mais adeptos justamente por oferecer uma imersão sensorial profunda, capaz de acalmar a mente e ampliar a percepção do corpo no presente.