5 técnicas de oratória para se comunicar com confiança e clareza

Em um cenário em que se destacar profissionalmente exige muito mais do que conhecimento técnico, a capacidade de expressar ideias com clareza tornou-se essencial. A comunicação eficaz deixou de ser um diferencial restrito a algumas profissões e passou a representar uma vantagem competitiva em praticamente todas as áreas.

Para se ter uma ideia, um relatório do The Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, aponta que comunicar-se bem está entre as 10 habilidades mais importantes para os profissionais do futuro — ao lado do pensamento crítico e da inteligência emocional.