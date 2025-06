4 tendências de esmaltes inspiradas em sobremesas

Tons inspirados em chocolate e cereja aquecem os looks de outono/inverno

A temporada outono/inverno 2025 chega para adoçar o visual com esmaltes que lembram verdadeiras sobremesas. Sai de cena a leveza vibrante do verão e entram cores intensas, cremosas e suculentas, como chocolate quente, calda de cereja e musse recém-preparado. Marrons, vinhos e vermelhos ganham destaque nas unhas, entregando sofisticação com um toque de indulgência.

Abaixo, Reh Machado, nail designer e instrutora do Instituto Embelleze Gravataí, comenta as nuances e os acabamentos que vão dominar os salões (e as redes sociais) nos próximos meses. Confira!