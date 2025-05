Veja a relação entre pés frios e pernas pesadas com varizes

Embora muitas vezes sejam vistas apenas como um problema estético, as varizes podem sinalizar alterações importantes na circulação, afetando o conforto e a saúde das pernas. Entre os sinais mais conhecidos, estão sensação de peso, latejamento, coceira, retenção de líquidos e inchaço, além de úlceras em casos mais graves.

No entanto, o estudo “Cold hypersensitivity in the lower extremities: an underappreciated symptom in patients with varicose veins”, publicado na revista Open Heart, amplia essa lista ao destacar que a sensibilidade ao frio — especialmente nos pés — também pode indicar a presença da condição.