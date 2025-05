Creme de couve-flor (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Com a chegada dos dias frios e a busca crescente por refeições práticas e nutritivas, as sopas e cremes voltaram com força total ao cardápio do brasileiro — especialmente quando aliadas a alimentos ricos em fibra. Além de favorecer a saciedade e o bom funcionamento do intestino, pratos ricos nesse nutriente ajudam a manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia. Abaixo, confira 5 sopas e cremes ricos em fibras para o almoço!

Creme de couve-flor Ingredientes 1 couve-flor cortada em floretes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 l de água

Sal, salsinha picada, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a couve-flor (reserve uma fatia para decorar) e refogue por alguns minutos, cubra com a água e cozinhe até que tudo esteja macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme liso. Disponha em uma panela e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Aqueça em fogo médio. Grelhe a fatia de couve-flor reservada em uma frigideira com um fio de azeite de oliva e use como decoração. Sirva em seguida com a salsinha. Sopa de grão-de-bico com abóbora Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá cortada em cubos

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

750 ml de caldo de legumes caseiro

Coentro picado para finalizar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora, a cúrcuma, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Junte o grão-de-bico cozido, cubra com o caldo de legumes e tampe a panela. Cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida. Creme de ervilha com frango Ingredientes 1 xícara de chá de ervilha seca

200 g de peito de frango cozido e desfiado

200 g de peito de frango cozido e desfiado

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar Modo de preparo Em água corrente, lave a ervilha. Disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Passado esse tempo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a ervilha, a água e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a ervilha esteja bem macia.

Desligue o fogo e retire a folha de louro. Aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até formar um creme liso. Volte à panela, junte o frango e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida. Sopa de lentilha com legumes (Imagem: pundapanda | Shutterstock) Sopa de lentilha com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha

1 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de batata descascada e picada

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 l de caldo de legumes caseiro

Brotos frescos para finalizar Modo de preparo Em água corrente, lave as lentilhas e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e a batata e refogue por alguns minutos. Junte a lentilha, a cúrcuma, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com o caldo de legumes, semi-tampe a panela e cozinhe até que a lentilha esteja macia e o caldo encorpado. Desligue o fogo e sirva decorado com os brotos.