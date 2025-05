10 mitos e verdades sobre o suco 100% fruta em caixinha

Segundo a Nielsen, os segmentos de alimentos e bebidas apresentaram um crescimento de 18,3% em valor e 7,4% em volume em 2023, refletindo a mudança no comportamento do consumidor em direção a hábitos mais saudáveis.

Suco: produzido exclusivamente a partir da fruta, com 100% de suco de fruta.

produzido exclusivamente a partir da fruta, com 100% de suco de fruta. Néctar: bebida com teor de suco de fruta entre 10% e 50%.

bebida com teor de suco de fruta entre 10% e 50%. Refresco ou bebida de fruta: apresenta teor de suco de fruta entre 4% e 30%.

3. Todo suco pronto possui suco de maçã em sua composição

Mito. Nem todo suco vendido no mercado contém suco de maçã em sua composição. No entanto, ele é utilizado como ingrediente em muitas bebidas de frutas, devido ao seu sabor neutro e doce natural, que pode ajudar a equilibrar os sabores mais ácidos ou amargos. A sua presença ou de outros sucos de base deve ser indicada na lista de ingredientes no rótulo do produto.

4. Suco 100% fruta engorda

Mito. O ganho de peso é resultado do balanço energético ao longo do tempo, e não da ingestão isolada de um único alimento. Sucos 100% fruta podem ser incluídos em uma dieta equilibrada, desde que consumidos com moderação. A qualidade geral da dieta e o estilo de vida, nível de atividade física, sono, entre outros, são fatores determinantes para o controle do peso corporal.

5. Essas bebidas são seguras para o consumo

Verdade. Os sucos em caixinha passam por pasteurização e são envasados em ambiente asséptico e em embalagens cartonadas com 6 camadas de proteção. Essa tecnologia evita contaminações por microrganismos e inativa enzimas que poderiam alterar cor, sabor e qualidade ao longo do tempo.