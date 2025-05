5 orações para proteger e fortalecer o relacionamento amoroso 

Viver um relacionamento amoroso feliz e duradouro vai muito além de dar certo com alguém — é preciso cuidado diário, paciência nos momentos difíceis e esforço mútuo para manter o carinho e a conexão sempre vivos. A oração ajuda a renovar o amor, trazer mais compreensão, afastar o que não faz bem e fortalecer a relação com mais leveza, confiança e harmonia.

1. Oração para fortalecer a união do casal

Senhor, fazei com que compartilhemos a vida como verdadeiro casal, esposo e esposa; que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós, no corpo e no espírito; que nos aceitemos e nos amemos como somos com as riquezas e limitações que temos. Que cresçamos juntos, sendo caminho um para o outro; saibamos carregar o fardo um do outro, encorajando-nos a crescer sempre no mútuo amor.

Sejamos tudo um para o outro: nossos melhores pensamentos, nossas melhores ações, nosso melhor tempo e nossas melhores atenções. Encontremos um no outro a melhor companhia. Senhor, que o amor que vivemos seja a grande experiência do Vosso amor. Cresça Senhor, em nós, a mútua admiração e atração, a ponto de nos tornarmos um só: no pensar, no agir e no conviver. Para que isto aconteça, estejais Vós entre nós. Seremos, então, eternos enamorados. Amém!

2. Oração para proteger o relacionamento contra inveja e negatividade

Senhor meu Deus, muito obrigado por ter me abençoado para que eu encontrasse a pessoa certa para mim. Percebo o seu cuidado pela minha vida, quando olho para ele(a). Sei que foi o Senhor que o(a) colocou ao meu lado. Não permita que nada nos separe. Me guie para que eu consiga, por meio de ações e palavras, fortalecer o nosso relacionamento. Não permita que minhas atitudes afastem o meu(minha) amado(a) de mim. Também peço que o Senhor nos proteja de pessoas que possam querer destruir este relacionamento.

Não deixe que as setas lançadas consigam nos destruir. Sei que muitos podem querer nos destruir, mas o Senhor é maior e mais poderoso do que qualquer pessoa. Blinde o nosso relacionamento com sua mão forte. Senhor, se em algum momento a desistência quiser vir assolar o meu coração, repreenda-a em nome de Jesus. Amo demais essa pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, não me permita feri-la.