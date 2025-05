8 benefícios do grão-de-bico para a saúde

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Ajuda a equilibrar o colesterol

O grão-de-bico tem alto teor de fibras, que se ligam ao colesterol e outros lipídios no sistema digestivo e os arrastam para fora do corpo antes que possam ser absorvidos. Isso contribui para a redução do colesterol LDL (mau) e o aumento do HDL (bom), mantendo o sistema cardiovascular saudável e reduzindo o risco de doenças cardíacas.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Food Research Center (FoRC), 100 g de grão-de-bico cozido contém 7,47 g de fibra alimentar.

2. Fortalecimento do sistema imunológico

Com um bom aporte de zinco e vitamina E, o grão-de-bico é um excelente aliado do sistema imunológico. O zinco é importante para a função imunológica, enquanto a vitamina E é um antioxidante que protege as células contra o dano oxidativo. Juntos, esses nutrientes ajudam a fortalecer as defesas do corpo contra infecções, resfriados e outras doenças.

3. Auxilia no ganho de massa muscular

Para quem busca aumentar a massa muscular, o grão-de-bico é uma ótima opção. Rico em proteínas, fornece nutrientes de que o corpo precisa para reparar e construir tecido muscular, especialmente quando consumido em combinação com outras fontes de proteínas vegetais, garantindo uma gama completa de aminoácidos essenciais.