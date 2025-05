Abaixo, confira 7 cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno!

Durante o inverno, os cremes e as sopas são ótimas opções para aquecer o corpo e manter uma alimentação equilibrada. Quando preparados com ingredientes funcionais, esses pratos podem contribuir para o emagrecimento. Isso porque ajudam a aumentar a saciedade, aceleram o metabolismo e fornecem nutrientes importantes sem exagerar nas calorias.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente o feijão-branco e misture. Tempere com sal, açafrão-da-terra e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a batata-doce e mexa. Junte o curry em pó e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, coloque o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e polvilhe com coentro. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio por uma hora. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Polvilhe com as folhas de manjericão e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa para aumentar a saciedade

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de floretes de couve-flor picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

8 folhas de manjericão picadas

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e cozinhe até ficarem macios. Junte as folhas de manjericão e tempere com sal. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa para aumentar a massa muscular

Ingredientes

300 g de camarão limpo

limpo 200 g de lula em anéis

200 g de mexilhões sem casca

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 talo de alho-poró fatiado

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1 l de caldo de legumes caseiro

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue até ficarem macios. Acrescente o tomate e o gengibre em pó e mexa para incorporar. Junte o açafrão-da-terra e os frutos-do-mar e misture. Cozinhe por 3 minutos. Reduza o fogo, adicione o caldo de legumes e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.