5 dicas para montar um planejamento de estudo para o vestibular

Veja como tornar o processo de preparação para as provas mais eficiente e menos estressante

Heitor Ribeiro, coordenador do Curso Anglo, explica que a ausência de um plano de estudo detalhado, que considere todo o conteúdo a ser estudado, muitas vezes resulta na negligência de partes essenciais das matérias ou na concentração desproporcional em áreas de interesse. “A percepção de estar desorganizado pode afetar emocionalmente o estudante, gerando frustrações e prejudicando seu estado psicológico durante os exames”, afirma.

Estudar para o vestibular exige disciplina, foco e, acima de tudo, equilíbrio. Criar um planejamento de estudos bem estruturado permite organizar os conteúdos, distribuir as matérias de forma adequada e estabelecer metas realistas, tornando o processo de preparação mais eficiente e menos estressante. Além disso, ajuda a identificar prioridades e a acompanhar o próprio progresso.

Um plano de estudo deve considerar a organização do tempo , detalhando os dias da semana e os horários disponíveis para essa tarefa, de forma equilibrada e eficaz. Além disso, de acordo com Heitor Ribeiro, é importante considerar neste cronograma períodos adequados a cada matéria, de modo a distribuir a carga e o tempo dedicado a cada uma.

Por isso, abaixo, o coordenador do Curso Anglo lista cinco dicas para ter um planejamento eficiente de estudos. Confira!

Dessa forma, um planejamento de estudos eficiente, segundo Heitor Ribeiro, organiza a rotina e assegura que todo o conteúdo necessário seja estudado com antecedência. Uma abordagem estruturada ajuda a construir uma base sólida de conhecimento e permite identificar fraquezas ou assuntos mais voláteis. “Com essa identificação, ele [o estudante] pode priorizar revisões mais direcionadas próximo das provas, potencializando seu desempenho”, diz.

Ter uma rotina de estudo regular e consistente é essencial para alcançar a meta de passar no vestibular. Por isso, busque um ambiente adequado para o estudo e evite distrações.

Na jornada de estudo, é possível fazer um diagnóstico e identificar as áreas e matérias que exigem mais dedicação da sua parte. Isso permitirá que se dedique mais às matérias que precisa elevar o desempenho.

Outro equívoco, segundo Heitor Ribeiro, é negligenciar a realização de provas aplicadas em anos anteriores ou simulados. Praticar por meio de provas anteriores ou fazer simulados pré-vestibular são práticas essenciais, pois ajudam o estudante a se familiarizar com o estilo e o nível de dificuldade das questões e a forma como os conteúdos são cobrados. Além disso, os simulados também servem como exercício de gestão de tempo de realização da prova.

Criar um planejamento de estudo, que considere todos os tópicos necessários, não é tarefa fácil. Assim, como alerta o coordenador do Curso Anglo, é importante ficar atento aos principais erros cometidos na hora de estudar. Entre eles, ele destaca focar apenas em matérias de preferência. “Muitos vestibulandos não dedicam a atenção necessária às matérias que serão cobradas em eventuais segundas fases e que podem fazer a diferença no resultado esperado”, descreve.

A flexibilidade para ajustes pode garantir que o plano de estudo evolua conforme você progride. Nesse sentido, Heitor Ribeiro destaca que um planejamento eficaz deve ser ajustado com base em dados concretos, como desempenho em simulados, dificuldades em compreender determinados assuntos, frequência de erros em exercícios e falta de base teórica. “Esses insights permitem intensificar o estudo em áreas específicas, otimizando seu tempo e esforço para maximizar o desempenho”, indica.

Para concluir, outra falha indicada pelo especialista é subestimar matérias de peso representativo, como a redação. “A redação pode representar de 20% a 50% da nota total do candidato. Isso significa que um bom desempenho na escrita pode compensar eventuais erros em outras áreas. Do mesmo modo, uma nota baixa pode comprometer todo o resultado, mesmo com boa performance em outras áreas da prova”, explica.

Por Rafaella Bragiotti