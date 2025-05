8 benefícios e pontos negativos do café para a saúde

No dia 24 de maio é celebrado o Dia Nacional do Café. A data foi instituída pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), em 2005, para marcar o início da colheita nas principais regiões cafeeiras do país. A bebida está presente no cotidiano de praticamente todos os brasileiros — desde o início da manhã até os momentos de pausa à tarde, acompanhando bolos e pães. Muitos apreciam não apenas seu sabor marcante, mas também os efeitos estimulantes que ele proporciona.

Isso ocorre porque a bebida é uma das fontes mais populares de cafeína. “A quantidade de cafeína no café pode variar dependendo do tipo de grão, método de preparo e tamanho da porção. Em média, uma xícara de café de 240 ml contém aproximadamente 95 mg de cafeína”, comenta Mariana Duarte Cardoso, Coordenadora do Curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.