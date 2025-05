Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de maio a 01 de junho de 2025

As finanças, os relacionamentos e os sonhos serão favorecidos nesta semana (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol em Gêmeos seguirá em conjunção com Urano e Mercúrio, indicando um período movimentado e sujeito a mudanças repentinas. Isso poderá levar a desafios na comunicação, mas também a novas oportunidades. Vênus em Áries fará aspecto positivo com Marte e Júpiter, sugerindo uma fase favorável para os relacionamentos e as finanças. Por sua vez, Marte em Leão fará bom aspecto com Júpiter, propiciando a realização dos sonhos e a coragem para batalhar pelo que deseja.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries A comunicação, as ideias e o carisma se destacarão na semana dos arianos (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) Nesta semana, a comunicação e as novas ideias ganharão destaque. Haverá a possibilidade de boas parcerias. Contudo, essa agitação poderá gerar ansiedade e impulsividade. Logo, procure organizar melhor os pensamentos. Ainda nesta fase, possivelmente surgirão imprevistos em viagens curtas e nas atividades da rotina. Por outro lado, a sua energia, carisma e confiança estarão em alta, atraindo oportunidades favoráveis e impulsionando realizações. Será um bom momento para iniciar novos projetos.

Touro Nesta semana, os taurinos focarão nos relacionamentos e nas finanças (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) Tenderá a ser uma semana de mudanças no setor financeiro. Sua mente estará repleta de novas ideias sobre como ganhar ou gerenciar o dinheiro. Contudo, poderá se deixar levar por impulsos, gastando mais do que precisa. No setor afetivo, o período será de encerramentos. Com isso, haverá a possibilidade de se confundir. Para amenizar a situação, procure acolher os sentimentos e evite tomar decisões sem clareza. Por fim, você se envolverá com o que traz alegria e o(a) conecta com a própria essência. Aproveite essas boas energias para batalhar pelo que deseja.

Gêmeos A semana será favorável para os geminianos realizarem transformações (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) O seu brilho pessoal estará em alta nesta semana e você desejará que as suas ideias impactem as pessoas ao seu redor. Será um bom momento para realizar transformações na vida. Apenas tome cuidado com as atitudes impulsivas e invista no autoconhecimento para ter clareza nas decisões. No campo das relações, buscará alinhar os seus valores com os da pessoa amada. O período será favorável para fortalecer laços e construir uma rede de afeto e união.

Câncer As amizades e os desejos para o futuro serão favorecidos na vida dos cancerianos (Imagem: Tatyana Okhitina | Shutterstock) Você viverá uma fase de introspecção e encerramento. Durante o processo, a sua mente estará ativa para compreender as mensagens do inconsciente. Entretanto, para que possa ter ainda mais clareza sobre o que precisa ser encerrado, deverá cuidar do bem-estar espiritual. Por outro lado, o setor social receberá um impulso favorável, com a interação com os amigos tendendo a fluir de maneira harmônica. Por fim, os desejos para o futuro poderão encontrar caminhos mais fáceis.