5 receitas suculentas com paleta bovina para o almoço

Em uma tigela, misture as batatas com o azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque na assadeira com a carne nos últimos 40 minutos, até ficarem douradas e crocantes. Fatie a carne e sirva com as batatas. Decore os tomates frescos e ramos de endro.

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o suco de limão, o azeite, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Faça cortes na carne e esfregue bem essa marinada sobre ela. Deixe marinar na geladeira por no mínimo 2 horas. Após esse tempo, coloque a paleta em uma assadeira coberta com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1h30. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e asse por mais 30-40 minutos ou até dourar bem, regando com o líquido da assadeira ocasionalmente.

Ensopado de paleta bovina com legumes e grãos

Ingredientes

700 g de paleta bovina cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

2 batatas cortadas cubos médios

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de tremoço cozido

cozido 1/2 xícara de chá de cevada em grãos

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de paleta em fogo alto. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e o alho, refogando até dourarem levemente. Volte a carne para a panela. Adicione as cenouras, as batatas, o grão-de-bico, o tremoço e a cevada. Coloque o molho de tomate, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione a água quente até cobrir. Cozinhe em fogo baixo com a panela semitampada por cerca de 1h30 a 2 horas, ou até a carne e os legumes estarem macios. Finalize com a salsinha picada por cima. Sirva em seguida.

Paleta bovina recheada com bacon e cenoura

Ingredientes

1,5 kg de paleta bovina cortada ao meio

150 g de bacon cortado em tiras

cortado em tiras 2 cenouras cortadas em tiras grossas

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica defumada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de carne

Palitos para fechar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino, alho, mostarda dijon, páprica defumada e suco de limão. Espalhe essa marinada por toda a carne. Faça um corte no centro da carne, grande o suficiente para colocar o bacon e a cenoura. Recheie a carne com as tiras de bacon e cenoura. Prenda a carne com os palitos. Deixe descansar por 1 hora para pegar sabor. Em uma assadeira, coloque a carne e regue com bastante azeite e com o caldo de carne. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, regando com o próprio molho da carne de vez em quando. Retire os palitos com cuidado. Fatie a carne e sirva com o molho que se formou no fundo.