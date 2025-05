7 ingredientes amazônicos para usar em sorvetes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pensando nisso, ele lista sete desses sabores únicos — combinações que traduzem a Amazônia em forma de sorvete e revelam o potencial da floresta como uma potência gastronômica ainda pouco conhecida. Confira!

1. Cupuaçu

Muito utilizado em sucos e doces na região Norte, o cupuaçu é uma fruta nativa do Brasil com aroma intenso e sabor levemente ácido. No gelato, ganha textura cremosa e equilíbrio entre o doce e o azedo, mantendo seu caráter marcante.

2. Castanha-do-pará

Também conhecida como castanha-do-brasil, essa semente rica em nutrientes aparece em versões caramelizadas ou em pastas que entram na composição do gelato. Traz crocância, sabor terroso e leve dulçor natural.

3. Açaí

Mais denso e menos doce do que o que costuma ser consumido no Sudeste, o açaí amazônico é usado puro, sem xaropes industrializados. No gelato, mantém sua cor intensa e sabor característico, com textura que remete ao creme.