13 chás para melhorar a saúde e ajudar a emagrecer

Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco. “Ele é rico em antocianinas, vitaminas do complexo B e C, ferro, fibras e polifenóis, e, quando inserido em uma dieta balanceada, somado a hábitos de vida saudáveis, pode trazer diversos benefícios à saúde”, esclarece.

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

O dente-de-leão apoia a saúde do fígado e rins, ajudando o corpo a eliminar toxinas. É rico em vitaminas A, C e K, além de minerais como potássio, que ajudam a regular o equilíbrio hídrico. Além disso, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção do dente-de-leão pode ser usada contra distúrbios digestivos.

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

Coloque as fatias de gengibre em uma panela, cubra com a água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

O chá de cavalinha é um diurético natural que ajuda a combater a retenção de líquidos e a eliminar toxinas do corpo. É rico em silício, que auxilia no fortalecimento das unhas e cabelos e melhora a elasticidade da pele.

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo-do-chile. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha seca

240 ml de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha e tampe. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e adicione algumas gotas de suco de limão. Sirva em seguida.

7. Chá de alecrim

O alecrim possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um diurético natural. Ele auxilia na digestão, potencializa a memória e contribui para o alívio da fadiga mental e física.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco

fresco 240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

8. Chá de folhas de amora

De acordo com o estudo “The Neuroprotective Effects of Primary Functional Components Mulberry Leaf Extract in Diabetes-Induced Oxidative Stress and Inflammation“, publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, o extrato da folha da amora, por exemplo, demonstrou aumentar a atividade das enzimas antioxidantes. Estas combatem os radicais livres e protegem os neurônios contra danos causados pelo excesso de glicose no sangue, um fator comum em casos de diabetes.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de amora

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de amora. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

9. Chá verde

O chá verde contém catequinas que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Além disso, é rico em antioxidantes que ajudam a reduzir os efeitos dos radicais livres, melhoram a circulação e ajudam a proteger o coração.

“Um dos processos que pode aumentar a velocidade de envelhecimento é a oxidação das moléculas do organismo. A bebida [chá verde] atua justamente nesse aspecto, protegendo contra os radicais livres”, explica Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

Ingredientes

1 colher de chá de chá verde

240 ml de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a formar bolhas, desligue o fogo e adicione o chá verde. Tampe e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe, adoce com mel e acrescente as gotas de suco de limão. Sirva em seguida.

O chá de erva-doce auxilia a digestão estimulando a produção de sucos gástricos (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock)

10. Chá de erva-doce

A erva-doce auxilia na digestão ao estimular a produção de sucos gástricos. Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção da planta pode ser usada para ajudar a tratar distúrbios digestivos.

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

240 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a formar bolhas. Desligue o fogo e adicione as sementes de erva-doce. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva quente.

11. Chá preto

O chá preto é rico em cafeína que estimula o sistema nervoso central, aumenta o estado de alerta e melhora a queima de gordura durante atividades físicas. Além disso, contém antioxidantes que ajudam a saúde cardiovascular.

Ingredientes

1 colher de chá de chá preto

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a formar bolhas. Desligue o fogo e adicione o chá preto. Tampe e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

12. Chá de folhas de maracujá

O maracujá ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade devido à presença de compostos calmantes como alcaloides e flavonoides. Um sono reparador promovido por esse chá ajuda na regulação hormonal e no controle do apetite.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de maracujá

240 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a formar bolhas. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de maracujá. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

13. Chá de oliveira

O chá de oliveira tem propriedades antioxidantes, como a oleuropeína, que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres, reduzindo o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e diabetes. Além disso, auxilia na redução da pressão arterial e na regulação do metabolismo, favorecendo a queima de gordura e contribuindo para o emagrecimento saudável.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de oliveira

1 l de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a formar bolhas. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de oliveira. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e sirva em seguida.