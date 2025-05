7 benefícios do feijão-branco para a saúde

O feijão-branco possui uma proteína chamada faseolamina, que bloqueia uma enzima responsável por quebrar os carboidratos em açúcar. Com isso, menos açúcar é absorvido pelo corpo, ajudando a manter o nível de açúcar no sangue estável. Esse benefício é importante para pessoas com diabetes tipo 2 ou para quem quer evitar a doença.

O feijão-branco é uma boa fonte de minerais como cálcio , magnésio e fósforo, essenciais para a formação e manutenção dos ossos. As proteínas presentes também são importantes para a construção e reparo dos tecidos musculares. Esses nutrientes atuam em conjunto para manter a estrutura do corpo firme, favorecer a contração muscular e garantir o bom funcionamento das articulações e ossos.

Ele ajuda a suprir as necessidades do organismo, especialmente para quem segue uma alimentação sem produtos de origem animal. Sua composição favorece a manutenção da massa muscular, o reparo dos tecidos e o bom funcionamento do corpo de forma geral, tornando-o um aliado importante em dietas equilibradas e nutritivas.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

As fibras presentes no feijão-branco ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) no sangue, ajudando a diminuir o risco do surgimento de doenças cardiovasculares. Além disso, o potássio e o magnésio também presentes no alimento auxiliam na regulação da pressão arterial, promovendo a saúde do coração.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.