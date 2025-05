5 dicas para consumir a creatina corretamente

A creatina, mesmo fora do contexto esportivo, pode trazer diversos benefícios para a saúde. Ela auxilia na melhora da memória, do foco e da disposição mental no dia a dia. Também pode contribuir para a manutenção da massa muscular e da força, especialmente com o passar dos anos.

A suplementação com creatina, quando recomendada por um especialista, pode ser uma aliada mesmo para quem não pratica exercícios físicos. Abaixo, a endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato orienta como usá-la para ter os benefícios citados acima. Confira!